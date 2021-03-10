Польша выслала российского консула из-за распространения коронавируса

Власти Польши заявили, что в феврале выслали российского консула из-за распространения коронавируса. Об этом пишет агентство РАР.

«Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах», — приводятся слова пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.

Также утверждается, что дипломат и его жена получили положительный тест на коронавирус 21 января. Тремя днями ранее заражение подтвердилось у его жены. При этом, по информации польских властей, российский консул нарушал самоизоляцию.

Ранее стало известно, что Польша выслала российского дипломата.