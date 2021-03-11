В Японии предложили блокаду Южных Курил для решения «территориального вопроса»

Японский политолог Акио Каватао заявил, что для решения «территориального вопроса» страна должна продемонстрировать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами. Об этом сообщает Newsweek Japan.

«Японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами»», — заявил он.

Политолог подчеркнул, что Япония не должна торопиться, для решения вопроса страна должна дождаться, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы».

При этом Каватао признает, что в обозримом будущем подобного не предвидится. Поэтому Япония должна подготовиться к долгому процессу.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.