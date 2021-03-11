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Стелла &laquo;Крым&nbsp;- край Партизанской славы&raquo; возле пункта пропуска &laquo;Джанкой&raquo; на границе России и Украины, 2019 год Стелла &laquo;Крым&nbsp;- край Партизанской славы&raquo; возле пункта пропуска &laquo;Джанкой&raquo; на границе России и Украины, 2019 год

На Украине признали неизбежность потери Крыма

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Потеря Крыма Украиной была неизбежна. Такое заявление сделал политолог Алексей Голобуцкий, передает РИА «Новости».

«За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины», — заявил он.

По словам Голобуцкого, на Украине разные группы населения по-разному видят будущее страны, из-за чего она не может существовать как единое государство.

«Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах – мы – в европейском, а они (жители востока Украины — прим. ред.) были бы частью России», — сказал он.

При этом Голобуцкий подчеркнул, что воссоединения Крыма с Украиной можно было избежать.

«Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала», — продолжил он.

Если бы Крым был заселен жителями Западной Украины и крымскими татарами, потери полуострова можно было бы избежать, считает Голобуцкий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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