В Киргизии 11 апреля состоится референдум по проекту новой Конституции

Депутаты парламента Киргизии в окончательном третьем чтении одобрили законопроект, согласно которому 11 апреля состоится референдум по вопросу принятия новой Конституции страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

На заседании в четверг, 11 марта, 94 из 120 депутатов киргизского парламента во втором и третьем чтении одобрили законопроект о проведении соответствующего референдума в указанную дату.

Таким образом, референдум пройдет в один день с выборами депутатов местных советов.

В январе текущего года в Бишкеке прошла церемония инаугурации избранного президента Киргизии Садыра Жапарова.