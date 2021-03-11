На Украине назвали «главную ошибку» России по Донбассу

О «главной ошибке» России в конфликте в Донбассе рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Об этом сообщает «Обозреватель».

Он заявил, что обострение ситуации в Донбассе приведет к подрыву «санкционного иммунитета» России. По мнению Резникова, это произойдет после ужесточения Европой, США и Канадой ограничительных мер против Москвы.

Министр добавил, что Россия не представляет реальной угрозы для Украины, поскольку Москве не выгодно обострение отношений. Резников утверждает, что россияне обычно руководствуются прагматическими соображениями, но «часто ошибаются».

«Главная их ошибка — они так и не научились понимать Украину», — заявил он.

Ранее стало известно о возобновлении боевых действий в Донбассе.