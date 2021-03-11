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Новости политики

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Путин: некоторые страны пытаются ограничить РФ «только за то, что она существует»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны вводят ограничения против России «только за то, что она существует». Об этом пишет ТАСС.

«Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что введение санкций создало конкурентные условия для бизнеса внутри страны.

Ранее Путин сравнил экономические последствия от года пандемии со Второй мировой войной.

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