США пока не подтверждают свое участие в московской встрече по Афганистану

США пока не подтверждают участие в встрече по Афганистану, которая должна состояться в Москве 18 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Мы недавно обсуждали проведение встречи, но в настоящее время Соединенные Штаты не могут ничего подтвердить», — заявил представитель ведомства.

Он добавил, что ранее американская сторона проводила встречи с Россией в поддержку афганского мирного процесса.

18 марта в Москве пройдут консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, куда приглашены США, Китай, Пакистан, а также представители афганского правительства, движения «Талибан» (организация запрещена в России)и политические деятели страны.

Ранее сообщалось, что представителей движения «Талибан» пригласили на конференцию по Афганистану в Москве.