Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Украина утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил в Twitter, что страна утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма.

«На заседании СНБО мы утвердили стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Исторический документ, который должен был появиться еще в 2014 году», — говорится в сообщении.

Министр заявил, что этим решением Украина показывает, что «серьезно и системно» работает над тем, чтобы вернуть Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деоккупации» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.