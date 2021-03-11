Глава Минздрава Словакии уходит в отставку из-за скандала со «Спутником V»

Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи покидает пост из-за разногласий по закупке российской вакцины «Спутник V» в правящей коалиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на словацкого премьера Игоря Матовича.

«Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины «Спутник V», то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование «Спутника V», — сказал Матович.

Также он назвал требование об отставке Крайчи абсурдным, бесчеловечным и аморальным.

О поставке вакцины из России Матович договорился втайне от партнеров по коалиции, так как те заблокировали данное предложение из-за отсутствия у «Спутника V» регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). У лидеров правых партий это вызвало бурную реакцию — они пытались добиться отставки премьера, однако президент Словакии не поддержала их требование. Тогда правые выдвинули ультиматум — либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование «Спутника V».

Ранее сообщалось, что премьер Словакии отказался возвращать «Спутник V» России.