СМИ узнали о конфузе главы МВД Швеции на встрече с Колокольцевым

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг вел себя «непрофессионально» в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Колокольцевым, сообщает шведское издание Svenska Dagbladet со ссылкой на источник.

В ходе переговоров глава шведского МВД рассказал о проблемах страны с организованной преступностью в контексте наркоторговли и назвал терроризм «ощутимой угрозой для Швеции», Колокольцев в ответ призвал его к сотрудничеству по вопросу борьбы с терроризмом.

При этом Дамберг во время беседы допустил критику действий России на Украине и в Крыму.

«Колокольцев — профессионал, который отвечает за внутреннюю безопасность России. Похоже, он отчитал Дамберга и потребовал, чтобы тот прекратил свою критику», – рассказал источник издания.

Кроме того, источник обвинил шведского министра в непрофессионализме.

«Что эта встреча дала правительству, непонятно. Дамберг говорил обо всем подряд. Выглядит довольно непрофессионально со стороны шведов», – добавил он.

Ранее в российском МИДе сочли визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву неудачной попыткой устроить России «публичную порку».