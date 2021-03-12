Власти Нью-Йорка начали расследование по импичменту губернатору

Законодатели штата Нью-Йорк начали расследование по делу об импичменте губернатору Эндрю Куомо, обвиненному в домогательствах, сообщает New York Times со ссылкой на заявление спикера ассамблеи штата Карла Хисти.

После экстренного заседания ассамблея объявила, что предоставит своему судебному комитету широкие полномочия по расследованию заявлений о неправомерных действиях губернатора.

«Сообщения об обвинениях в адрес губернатора серьезны», – заявил Хисти.

По словам спикера, который является соратником Куомо по Демократической партии, расследование будет включать в себя опрос свидетелей, запрос документов и оценку доказательств.

Ранее сообщалось, что республиканцы в ассамблее Нью-Йорка подготовили резолюцию об импичменте губернатору. До этого Куомо шесть раз обвинили в сексуальных домогательствах.