Байден сообщил об опережении своего плана по вакцинации от COVID-19

Президент США Джо Байден в ходе обращения к нации сообщил об опережении своего плана по вакцинации населения страны от коронавируса нового типа. Трансляцию вел телеканал CBS News.

«Я говорил, что собираюсь обеспечить 100 млн прививок [от коронавируса] за первые 100 дней своего президентства. Сегодня я могу сказать, что мы собираемся не только выполнить этот план, но и опередить его, потому что мы на пути к тому, чтобы обеспечить 100 млн прививок к 60-му дню моего президентства», – заявил глава государства.

Ранее Байден поручил Минздраву страны закупить еще 100 млн доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За весь период пандемии коронавирусом заразились более 29 млн американцев, из них более 530 тысяч скончались.