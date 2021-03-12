Постпред Крыма обвинил Украину в подготовке провокации против России

План Киева по «деоккупации» Крыма является частью провокации, которую Украина готовит против России «по наущению западных кураторов», считает постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Провокация, спланированная Киевом по наущению западных кураторов, набирает обороты», – отметил постпред.

По его мнению, Киев движется к краю пропасти, для осознания масштабов опасности при продолжении текущего украинского курса достаточно изучить «российскую Конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников».

Кроме того, Мурадов уверен, что Киев «останется в одиночестве», когда начнет разгораться «огонь» украино-российского противостояния.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «трех китов» политики страны по возвращению Крыма. По его словам, одним из таких «китов» является утвержденная накануне стратегия по «деоккупации» полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.