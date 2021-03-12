Поклонская заявила, что готова встретиться с Зеленским

Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская заявила, что хотела бы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для выстраивания нормального диалога относительно восстановления прав людей и сохранения мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом депутат выразила мнение, что вряд ли украинский лидер согласится на переговоры, несмотря на его образ доступного для людей политика.

«Имея все согласования нашего внешнеполитического ведомства, со своей стороны я хотела бы иметь возможность встречи с ним», — сказала Поклонская.

Она отметила, что выступает за движение вперед и развитие, без «поливания друг друга грязью» и «настраивания людей на вражду».

Поклонская подчеркнула, что итогом политики ненависти и вражды становится разруха. Она также вспомнила указ украинских властей об отказе от использования русского языка в стране. Депутат напомнила, что на Украине живет много русскоговорящих украинцев, то есть, своим решением украинская власть отказывается от культуры собственного народа.

«А потом, может быть, мы услышим, что Россия виновата в «аннексии» русского языка в Украине. Ровно как с Крымом. Сами от нас отказались, а теперь непрекращающаяся шарманка «у нас забрали Крым», — подытожила Поклонская.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно этой норме, всех работников сферы обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.