МИД: Россия не участвует в политических гонках по вакцинам

Москва не будет участвовать в политических гонках по вакцинам, созданный в России препарат «Спутник V» продолжает доказывать свою эффективность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что вакцина одобрена уже в 50 странах, что делает ее второй по популярности в мире.

«Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы точно не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии», — сказала дипломат.

Она выразила сожаление, что в медиа публикуется много недостоверной информации о российской вакцине и подходе страны к борьбе с пандемией.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что во время исследований была доказана эффективность российской вакцины «Спутник V» против «британского» штамма.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».