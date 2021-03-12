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Новости политики

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали события в Мьянме

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Кремль расценивает ситуацию в Мьянме как тревожную. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Растущая информация о количестве жертв вызывает обеспокоенность. Внимательно следим за тем, что там происходит», — сказал Песков.

Ранее Совет Безопасности ООН осудил насилие военных в отношении населения в Мьянме.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.

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