Россия отметила конструктивный настрой Баку и Еревана в трехсторонней группе

Баку и Ереван показывают конструктивный настрой в трехсторонней рабочей группе России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы отмечаем в целом конструктивный настрой, который демонстрирует и Баку, и Ереван в рамках трехсторонней рабочей группы», — сказала Захарова.

Ранее министры обороны России и Армении Сергей Шойгу Вагаршак Арутюнян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую обстановку в Нагорном Карабахе, а также сотрудничество.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.