Источник: США планируют масштабную кампанию против «Спутника V»

США и их союзники планируют масштабную информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил высокопоставленный источник в Кремле, пишет РИА «Новости».

Источник подчеркнул, что в мире растет спрос на российский препарат.

«США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции», — сказал он.

Отмечается, что атака готовится через подконтрольные американским властям организации, в том числе через «Агентство США по международному развитию», «Фонд Дж. Сороса», «Фонд Томсон Рейтер» — и медиаструктуры — «Би-Би-Си», «Рейтер», «Интерньюс».

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