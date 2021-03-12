Кравчук анонсировал встречу в «нормандском формате» в апреле

На апрель запланирована встреча лидеров стран в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука.

«Сейчас идет большая работа на уровне политических советников… Они как раз и решают этот главный вопрос – встреча на наивысшем уровне. Планируется где-то на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать тяжело», — сказал Кравчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов отдельно встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), если саммит глав государств не состоится.

Последняя встреча глав стран «нормандской четверки» состоялась в декабре 2019 года. В саммите участвовали президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Странам удалось договориться о прекращении огня в Донбассе, обмене заключенными в формате «всех на всех» и определить новые зоны отвода сил.