Президент Армении вернулся к работе после медобследования

Президент Армен Саркисян вернулся к исполнению своих обязанностей после медицинского обследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Армении.

«Президент прошел медобследование в медицинском центре. Оно завершилось, и он вернулся к обычному рабочему режиму», — говорится в сообщении.

Ранее сообщили, что президент Армении был госпитализирован из-за проблем с сердцем. В медцентре «Астхик», Саркисяну провели операцию по стентированию. Осложнения на сердце проявились у армянского президента на фоне коронавируса.