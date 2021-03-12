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Новости политики

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Два сторонника Трампа стали претендентами на премию «Золотая малина»

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Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани и предприниматель Майкл Линделл, являющийся известным сторонником Трампа, вошли в число претендентов на премию «Золотая малина». Об этом говорится в сообщении на сайте премии.

Фильм «Несомненное доказательство» (Absolute Proof, 2020) Линделла была включена в качестве претендентов на премию в номинации «Худший фильм».

Джулиани же стал претендентом на премию в номинации «Худшая мужская роль второго плана» за появление в картине «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm, 2020) Джейсона Уолинера.

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