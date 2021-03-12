В Госдуме ответили на призыв Кулебы предоставить «полный доступ» в Крым

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек сказал, что заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с требованием к России «открыть доступ» в Крым является безрезультатным и пафосным. Об этом сообщает RT.

«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — отметил он.

Кроме того, депутат подчеркнул, что вне зависимости от изощренной словесности украинских дипломатов, правила посещения Крыма останутся прежними.

«Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует», — добавил Бальбек.

Ранее Дмитрий Кулеба призвал РФ предоставить полный доступ в Крым.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года.