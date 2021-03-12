Поклонская пошутила по поводу участия в выборах президента Украины

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская высказалась в своем Telegram-канале по поводу участия в следующих выборах президента Украины.

«Посеяли панику о том, что я возвращаюсь прокурором в Крым. А также то, что меня не пригласили в нижнюю палату парламента. Интрига! Думаю, буду продолжать политическую карьеру, и раз уж украинская власть настаивает на моем гражданстве <...> может, принять участие в выборах Президента Украины?», — пошутила Поклонская.

Ранее Поклонская заявила, что готова встретиться с Зеленским, для выстраивания нормального диалога относительно восстановления прав людей и сохранения мира.