Еще две женщины обвинили губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении

Еще две женщины обвинили в неподобающем поведении губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пишет New York Magazine.

По словам журналистки Джессики Бэйкман, которая ранее занималась освещением работы администрации губернатора, политик позволял себе навязчивые прикосновения к ней и ее коллегам. Она отметила, что из-за этого чувствовала себя крайне некомфортно.

О других инцидентах с Куомо журналу рассказала женщина, которая была у него в подчинении. Имя собеседницы издание не указало. Она заявила, что губернатор допускал навязчивые прикосновения к ней и неуместные расспросы о ее личной жизни. Девушка полагает, что Куомо специально заставлял женщин из числа своих подчиненных чувствовать себя некомфортно.

Ранее Куомо в шестой раз обвинили в сексуальных домогательствах. В связи с этим республиканцы в ассамблее Нью-Йорка подготовили резолюцию об импичменте губернатору. После этого стало известно, что законодатели штата Нью-Йорк начали расследование по делу об импичменте Куомо.