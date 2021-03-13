Экс-президент Боливии Аньес задержана по обвинениям в госизмене

Бывшего президента Боливии Жанин Аньес арестовали по обвинению в терроризме, измене и преступном сговоре. Об этом сообщил глава МВД страны Эдуардо дель Кастильо на своей странице в Twitter.

«Я сообщаю боливийцам, что г-жа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции», — написал министр.

По данным издания Agencia Boliviano de Information, накануне, 12 марта, также были задержаны экс-министр юстиции Боливии Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман в рамках расследования дела о госперевороте в ноябре 2019 года.