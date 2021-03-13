Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

В Совфеде прокомментировали призыв Кулебы «открыть доступ» в Крым

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разбрасывается штампами про «оккупирующую державу» и лжет про Россию.

Сенатор подчеркнул, что Россия — страна, которая восстановила Крым и стала защищать полуостров.

«Ложь является нормой в жизни практически всех руководителей Украины, ложь по отношению к России. Кулеба в ряду этих политиков, причём с очень большим самомнением», — сказал Цеков.

При этом он напомнил, что для украинских политиков никаких запретов и никаких препятствий для посещения Крыма нет. Сенатор считает, что Кулеба хорошо понимает это.

«Если они говорят о демократии, об общепризнанных правах человека и хотят на самом деле узнать, как же в Крыму складывается ситуация, то они должны искать возможность для посещения Крыма», — подытожил Цеков.

Ранее Кулеба призвал Россию предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.