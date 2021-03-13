В Совфеде прокомментировали призыв Кулебы «открыть доступ» в Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разбрасывается штампами про «оккупирующую державу» и лжет про Россию.

Сенатор подчеркнул, что Россия — страна, которая восстановила Крым и стала защищать полуостров.

«Ложь является нормой в жизни практически всех руководителей Украины, ложь по отношению к России. Кулеба в ряду этих политиков, причём с очень большим самомнением», — сказал Цеков.

При этом он напомнил, что для украинских политиков никаких запретов и никаких препятствий для посещения Крыма нет. Сенатор считает, что Кулеба хорошо понимает это.

«Если они говорят о демократии, об общепризнанных правах человека и хотят на самом деле узнать, как же в Крыму складывается ситуация, то они должны искать возможность для посещения Крыма», — подытожил Цеков.

Ранее Кулеба призвал Россию предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.