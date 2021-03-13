Лукашенко: у Белоруссии нет друзей в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у страны «нет друзей в мире». Его слова приводит «БелТА».

«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», – отметил глава государства.

Белорусский лидер добавил, что ему «очень многое есть что рассказать» об общественно-политической ситуации в стране, но это будет сделано «со временем».

Ранее Лукашенко признался, что у него нет друзей, кроме президента России Владимира Путина

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.