Депутат Рады устроил скандал во время выступления Зеленского

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Юрий Камельчук устроил перепалку с охранником во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Страна.ua».

Охрана не хотела пропускать народного избранника на выступление главы государства, объясняя это тем, что Камельчук не прошел регистрацию, указано в сообщении.

«Депутат начал перепалку с охранником, который представился, как «гражданин Украины», – пишет издание.

Ранее Зеленский заявил, что намерен бороться в стране с представителями крупного бизнеса, которые пытаются навязать свою власть в стране.