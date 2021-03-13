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Новости политики

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Президент Армении обсудил возможность досрочных выборов с лидером правящей фракции

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Президент Армении Армен Саркисян провел переговоры с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц о возможности проведения досрочных выборов в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что встреча прошла в ходе инициированных главой государства политических консультаций.

Так, Саркисян и Макунц обсудили сложившуюся в стране ситуацию, а также пути преодоления внутриполитического кризиса.

Стороны указали на важность диалога между политическими силами и достижение согласия.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако заявление об увольнении не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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