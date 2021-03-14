В Вашингтоне заявили о безуспешных попытках установить связь с КНДР

Власти США продолжают обзор своей политики в отношении КНДР, в целях предотвращения эскалации напряженности Вашингтон почти месяц предпринимал попытки «по различным каналам» связаться с Пхеньяном, но ответа до сих пор не получил. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя американской администрации высокого ранга.

«Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «активного диалога» с КНДР нет уже больше года, «несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США».