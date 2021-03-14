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Госсекретарь США Энтони Блинкен Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США осудил задержания участников форума «Муниципальная Россия»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задержание участников форума «Муниципальная Россия» прошли на «сомнительных основаниях». Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники полиции задержали участников форума независимых депутатов «Муниципальная Россия», который проходил в Москве.

По данным канала, в числе задержанных – бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, а также координатор признанной нежелательной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

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