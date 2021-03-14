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Новости политики

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Европе предсказали Frexit

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Обозреватель Лоран Эрбле предсказал Frexit, выход Франции из Евросоюза. Об этом он написал в статье для Le Figaro.

По словам журналиста, коронавирус обрушил промышленность в Европе — 80% лекарственных ингредиентов производятся за пределами группировки, закрылись почти все предприятия по изготовлению масок.

Автор обвиняет в этом Евросоюз, который не дает преференций европейской торговле и рекомендует странам сократить расходы на медицину и зарплаты врачей, чтобы повысить конкурентоспособность. По мнению Эрбле, Брюссель мог бы больше помочь своим членам.

Журналист подчеркнул, что Великобритания борется с коронавирусом успешнее Евросоюза, несмотря на то, что Лондону предсказывали множество проблем после Brexit.

«ЕС столь медлителен и плох в своих переговорах, что все большая часть европейских стран начинают действовать в обход и закупаться вакциной у России и Китая», — написал Эрбле.

Автор заявил, что Брюсселю предстоит еще долго расплачиваться за «вакцинное фиаско», что не пройдет бесследно для его имиджа.

«ЕС — это лишь дополнительная и неадаптированная бюрократическая структура, которая парализует нас и отвлекает, и никогда не служит нашим интересам», — заключил журналист.

Обозреватель отметил, что теперь у сторонников Frexit появились новые аргументы, что может помочь им организовать кампанию за выход из Евросоюза.

Ранее стало известно о возможном Nexit.

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