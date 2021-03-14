Трамп расстроен баном в Twitter больше, чем поражением на выборах

Мэри Трамп, клинический психолог и племянница бывшего президента США Дональда Трампа заявила, что ее дядя был больше расстроен блокировкой аккаунта в Twitter, чем проигрышем на выборах.

По ее словам, бан в Twitter и отмена турнира Профессиональной ассоциации гольфа (PGA) на полях, принадлежащих Трампу, «вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года».

«Как он справляется без Twitter? Потому что даже он должен понимать, что люди на самом деле не обращают на него столько внимания, как раньше», — сказала племянница Трампа Insider.

Twitter навсегда заблокировал доступ Дональду Трампу после штурма Капитолия, который устроили его сторонники 6 января. В соцсети это решение объяснили тем, что политик рискует спровоцировать волну насилия.

Ранее Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter.