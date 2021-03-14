В МИДе объяснили отсутствие открытой агрессии Запада против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что государства Запада не решаются перейти к открытой агрессии по отношению к России, поскольку страна выстроила систему обороны. Такое заявление она сделала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, Россия за последние годы выстроила систему обороны, которая не позволяет странам-агрессорам нападать на нее. Дипломат отметила, что на Западе это четко понимают.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается сделать Россию «послушной» страной.