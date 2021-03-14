Захарова оценила утечку материалов МИД Британии о влиянии на СМИ

Утечка материалов МИД Великобритании о влиянии на СМИ ставит крест на мифе о традициях независимой от политики прессы Соединенного королевства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, публикация таких материалов внешнеполитического ведомства Британии «ставит крест на мифе о том, что» в королевстве существует «какая-то свобода слова, есть какие-то традиции независимой прессы», а также «некая удаленность прессы от политического истеблишмента».

В конце февраля Захарова заявляла, что РФ ждет реакции Лондона после недавней утечки документов МИД Соединенного Королевства, в которых говорится, что британское правительство через посредников финансово обеспечивает и в ручном режиме управляет работой ряда СМИ.