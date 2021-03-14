СМИ узнали о решении Британии объявить Россию «угрозой №1»

Британский премьер-министр Борис Джонсон в своем обзоре внешней политики назвал Россию «враждебным государством», сообщает Sunday Times.

Официальный обзор безопасности, обороны и внешней политики Джонсон выпустит во вторник, 16 марта. В документе Россия указана как наибольшая государственная угроза для Великобритании.

Согласно обзору, такая оценка связана тем, что РФ «часто агрессивно вторгается» в водное и воздушное пространство Великобритании, а еще готова «убивать диссидентов на британской земле».

Также в документе уделено место Китаю, эту страну Борис Джонсон назвал «конкурентом».

Против России и Китая британский премьер-министр предлагает увеличить расходы на «наступательные возможности» в кибер-войне.

Ранее британский генерал назвал армию Великобритании непригодной для боевых действий.