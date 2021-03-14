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Новости политики

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Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету

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Президентский совет Правительства национального согласия Ливии во главе с Файезом Сараджем передаст управление страной новому президентскому совету во вторник, 16 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ПНС Хасана аль-Хуни.

Новым главой совета по результатам голосования был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой правительства стал бизнесмен и политик Абдель Хамид Дбейба.

Обновленный президентский совет станет переходным правительством до проведения всеобщих выборов, которые назначены на 24 декабря 2021 года. Решение о проведении этих выборов было принято на Форуме ливийского политического диалога под эгидой ООН в Женеве.

В Ливии на протяжении семи лет, с 2014 года, продолжается вооруженное противостояние сторонников ПНС и Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром. Под контролем Хафтара находится значительная территория Ливии, которая не подчиняется правительству национального согласия.

Ранее в Ливии утвердили новый состав правительства страны

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