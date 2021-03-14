Алиев заявил о начале переговоров по открытию транспортных коммуникаций с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с главой ОБСЕ Анн Линде заявил, что Баку начал переговоры с Ереваном по разблокированию транспортного сообщения между странами, сообщает РИА «Новости».

В воскресенье, 14 марта, Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Сначала в переговорах участвовали только Алиев и Линде, затем обсуждение продолжилось в расширенном масштабе.

Азербайджанский президент напомнил, что открытие коммуникаций является частью подписанного 10 ноября трехстороннего заявления президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении.

«Это может стать поворотной точкой, для того чтобы полностью закрыть страницу войны», — считает Алиев.

Ранее Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался в прошлом.