Постпред России при СЕ предсказал последствия ухода страны из организации

Постпред России при СЕ Иван Солтановский рассказал, с какими последствиями может столкнуться Россия, если покинет Совет Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что такое решение повлечет за собой автоматический выход из основных конвенций организации.

По его словам, Россия уже присоединилась к 68 из 200 конвенций СЕ.

«Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», — подчеркнул Солтановский.

Кроме того, он указал на то, что Россия не сможет принять участие и в частичных соглашениях Совета Европы.

Ранее российский парламентарий Петр Толстой выразил мнение, что Россия не должна терпеть «унизительную историю» с трехсторонним механизмом реагирования на нарушение устава СЕ. Он отметил, что в случае запуска этой процедуры против РФ Москва должны быть готовой прервать свое участие в ПАСЕ.

Позднее в Кремле также оценили возможный выход России из ПАСЕ.