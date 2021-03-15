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Новости политики

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Лукашенко объявил о начале работы комиссии по изменению конституции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале работы комиссии по внедрению изменений в конституцию. Об этом сообщает «БелТа».

«Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей — это вопрос доверия общества к ее результату», — сказал он.

Решение о формировании комиссии по подготовке поправок в конституцию было принято в феврале на VI Всебелорусском народном собрании. Начало работы комиссии стартует 15 марта, в День конституции.

Ранее Лукашенко назвал срок внесения новой конституции страны на референдум.

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