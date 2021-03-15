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Новости политики

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МИД России назвал нелегитимными попытки Киева вернуть Крым

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии назвала усилия украинского правительства по возвращению Крыма нелегитимными.

Мария Захарова прокомментировала «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь», которую принял СНБО Украины на прошлой неделе. В рамках «Стратегии» предусматривается создание «Крымской платформы» — переговорной площадки по «деоккупации» Крыма.

«Никакие «платформы» для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году», — пишет Захарова.

Официальный представитель МИДа призвала Украину и другие государства уважать законный выбор жителей Крыма и соблюдать территориальную целостность России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее стало известно, что Украина откроет дистанционные посольства.

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