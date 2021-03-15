США не признают президентские выборы в Сирии

США не признают легитимность президентских выборов в Сирии и призывают международное сообщество последовать их примеру. Об этом заявила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, пишет ТАСС.

«Я призываю международное сообщество не обманываться предстоящими президентскими выборами в Сирии. Они не будут ни честными, ни свободными», — сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, эти выборы «легитимизируют режим (президента Сирии Башара) Асада» и нарушают резолюцию Совбеза ООН 2254.

Ранее полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад. Она подозревается в подстрекательстве к терактам во время гражданской войны в Сирии. В Госдуме назвали это психологическим давлением перед президентскими выборами.