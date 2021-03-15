Эксперт сравнил опыт трехдневного голосования в Нидерландах и России

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя «Газете.Ru» начало парламентских выборов в Нидерландах, отметил, что «напрашиваются аналогии с нашим экспериментом в прошлом году» в виде трехдневного голосования.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на «непростые условия» пандемии, в которых мы живем, демократические страны должны обеспечивать проведение выборов, организовывать электоральные процессы. «В конце концов, главная цель национальных избирательных систем в том, чтобы максимально обеспечить возможность граждан принять участие в тех или иных электоральных процедурах будь то парламентские выборы, как сейчас в Нидерландах или как у нас будет в сентябре, будь то референдум — неважно», — обратил внимание Мартынов.

Он добавил, что Нидерланды «в первый раз запустили трехдневное голосование». «Но там нет, например, видеонаблюдения, как у нас, на участках, или наблюдателей от разных политических сил. В Голландии не предусмотрено законом таких моментов, которые и доверие к выборам поднимают, и чистоту волеизъявления увеличивают», — сказал спикер.

Но в то же время он отметил, что в Нидерландах предусмотрено, например, голосование по доверенности. «Когда голос можно передать по доверенности родственникам, кому-то еще, чтобы лишний раз не ходить [на избирательный участок в условиях сложной ситуации с распространением коронавируса]», — рассказал он.

В то же время, поделился Мартынов, что возникает мысль о том, что не слышно критиков такого формата голосования, как то было, когда трехдневное голосование проходило в России: «Это даже не двойные стандарты, а я даже не знаю что».

Он отметил, что рекомендовал бы критикам российской избирательной системы, которая, по его словам, является на сегодняшний день «одной из лучших в мире», «обратить внимание на опыт Нидерландов, которые, следуя нормальной логике, с одной стороны, сохранения безопасности здоровья граждан, а с другой стороны — руководствуясь целью максимального обеспечения возможностью граждан принять участие в выборах, разложили голосование на три дня».

«Это лишний раз говорит о том, что принятое в прошлом году решение о трехдневном голосовании и, кстати, продолжение этого удачного опыта в сентябре этого года на думских выборах, было правильным и оптимальным», — отметил Мартынов.