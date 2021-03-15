Госдеп: США не смогли связаться с КНДР

США не смогли связаться с КНДР по нескольким каналам, заявила представитель госдепартамента Джалина Портер. Об этом пишет РИА «Новости».

Она подчеркнула, что США не поддерживают дипломатических отношений с Северной Кореей, но в Нью-Йорке при штаб-квартире ООН работает постоянное представительство КНДР.

По словам Портер, Вашингтон пытался выйти на связь с Пхеньяном, чтобы «избежать эскалации».

«До настоящего времени мы не получили ответа», — сказала представитель госдепа.

Ранее стало известно, что США планируют завершить переоценку всего подхода к КНДР в апреле.