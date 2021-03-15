Байден представил кандидата на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Президент США Джо Байден выдвинул Бонни Дженкинс на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.

«Кандидатуры, направленные в Сенат: Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности», — сказано в сообщении.

При президентстве Барака Обамы Дженкинс была координатором программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента.