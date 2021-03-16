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Юлия Тимошенко, народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина»

Тимошенко заявила, что ее «Батькивщина» готова войти в коалицию с партией Зеленского

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Партия «Батькивщина» готова войти в коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделала лидер этой партии Юлия Тимошенко.

По ее словам, инициатором создания коалиции с фракцией «Слуга народа» была «Батькивщина». Политик рассказала, что некоторое время велись переговоры по этому поводу. При этом предложение о коалиции лежит «на столе» у партии Зеленского, сообщила она.

«Но это их решение — продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины», — сказала Тимошенко.

Парламентарий отметила, что она лично и команда «Батькивщины» готова помогать власти «возрождать» Украину. «Если президент готов изменить стратегию управления страной с такого внешнего, бессмысленного управления против интересов украинцев на национальную политику, которая будет поднимать целые сферы <…> я готова стать рядом с вами и разделить ответственность, вся моя команда готова быть рядом», — заявила Тимошенко.

Политик добавила, что она и ее партия поможет собрать Украину «из этих осколков».

Ранее Тимошенко обвинила власти Украины в сознательном уничтожении страны.

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