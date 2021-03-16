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Новости политики

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Глава ДНР ожидает, что полмиллиона жителей Донбасса получат гражданство РФ

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью «Парламентской газете», что уже свыше 224 тысяч жителей республики получили гражданство России в упрощенном порядке.

Он заявил, что к сентябрю текущего года в самопровозглашенных ЛНР и ДНР будет проживать более полумиллиона людей с российскими паспортами.

По словам политика, такая цифра ожидается при нынешних темпах выдачи этих документов.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, что власти Украины решили больше не признавать часть российских паспортов.

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