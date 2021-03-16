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Глава Республики Крым Сергей Аксенов Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов поделился, как в марте 2014 года ответил бывшему президенту Украины Леониду Кравчуку на вопрос о законности предстоящего референдума на полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сергей Аксенов 7 марта 2014 года в должности главы правительства республики Крым (на тот момент автономной республики Крым) в прямом эфире украинского телеканала рассказал о ситуации на полуострове и назначенном референдуме. Бывший президент Украины Леонид Кравчук спросил тогда Аксенова о законности предстоящего референдума. Аксенов, в свою очередь, заявил, что это не его личная инициатива, а решение крымского парламента.

«И когда он меня спросил, берете ли вы ответственность (за референдум) на себя, я сказал: «Да, беру»», — рассказала глава Крыма.

По его словам, тогда у него было четкое понимание того, что все делается правильно. Он также добавил, что парламент Крыма с юридической точки зрения имел право поставить вопрос о проведении процедуры волеизъявления граждан региона по поводу его судьбы.

Ранее сообщалось, что в Крыму проведут массовые мероприятия по случаю годовщины референдума.

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