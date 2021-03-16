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Новости политики

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В Кремле прокомментировали изменение формата общения по Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с изменением формата общения по Сирии между государствами.

По его словам, нынешние форматы работают, однако в Москве ратуют за повышение их эффективности.

«России выступает за то, чтобы арабские и западные государства отходили от политики изоляции Сирии, чем больше государств будет возобновлять диалог, тем больше у них будет возможностей в участии», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что США не признают легитимность президентских выборов в Сирии и призывают международное сообщество последовать их примеру.

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