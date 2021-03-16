В Кремле прокомментировали заявления Запада о «российской угрозе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге заявил, что настрой на конфронтацию британского премьер-министра Бориса Джонсона вызывает озабоченность.

Джонсон обещал во вторник, 16 марта, выпустить официальный обзор безопасности, обороны и внешней политики, в котором Россия будет названа «враждебным государством» и главной угрозой для Британии.

«Россия не была и не является ни чьим противником, мы выступаем за реализацию развития добрых отношений, о чем говорил президент», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что реальные отношения России и Великобритании можно будет обсуждать только после публикации Джонсоном своего отчета.

«Конечно, подобный конфронтационный настрой может, действительно, вызывать только сожаление и даже озабоченность», — заявил Песков.

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